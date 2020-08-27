Новому контракту быть: Милан принял условия Златана

Златан Ибрагимович последний месяц торговался с "Миланом" по новому контракту. Швед хотел 7 млн евро в год, "Россонерри" предлагали 5,5.

Теперь Sky Italia сообщает, что клуб все-таки принял условия 38-летнего ветерана, и новый контракт на один сезон будет подписан уже завтра. Златан уже вылетел в Милан и вернется к тренировкам немедленно.

Опытнейший нападающий вернулся на "Сан-Сиро" в минувшем январе и забил за клуб 10 голов в 18 матчах Серии А. После его прихода "Милан" выдал 13-матчевую беспроигрышную серию, позволившую клубу пробиться в Лигу Европы.

Новый сезон в Италии начнется 19 сентября.