Ювентус уже ждет: Суарес хочет получить солидную компенсацию за расторжение контракта с Барселоной

Туринский "Ювентус" заинтересован в трансфере форварда "Барселоны" Луиса Суареса – об этом сообщает сайт итальянского журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

В том случае, если Суарес досрочно покинет испанский гранд и расторгнет контракт с "сине-гранатовыми", то можно ожидать, что 33-летний уругвайский исполнитель получит компенсацию от "Барселоны" в размере 25 миллионов евро. В Турине Луис будет призван заменить Гонсало Игуаина.

Напомним, контракт Луиса с "Барсой" заканчивается в июне 2021 года. В сезоне-2019/20 нападающий забил 21 гол и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за команду во всех турнирах.