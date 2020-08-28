  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Повышают статус: Ренн переманивает защитника Ювентуса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Повышают статус: Ренн переманивает защитника Ювентуса

Италия
(1 голосов)

Даниэле Ругани может перебраться во Францию

Повышают статус: Ренн переманивает защитника Ювентуса
Новина українською

Участник ЛЧ от Франции "Ренн" предложил переход центральному защитнику "Ювентуса" Даниэле Ругани. Сейчас бретонцы активно торгуются с его агентом, пишет France Football.

У Ругани еще 4 года по контракту со "Старой синьорой". "Ренн" надеется взять игрока в аренду на сезон с правом выкупа.

Интересно, что зарплата центрбека в Турине составляет 400 тысяч евро в месяц. Для переезда в Бретань Ругани придется умерить аппетиты до 250-300 тысяч, но спортивный директор "Ренна" Флориан Морис уверен, что все получится.

26-летний Ругани в прошлом сезоне сыграл за "Ювентус" только 10 матчей в Серии А.

"Ренн" этим летом уже подписал двух новичков дороже 10 млн евро - хавбека Мартена Террье и форварда Серу Гирасси. Собственником бретонцев уже много лет является самый богатый человек Франции Франсуа Пино.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Ренн Даниэле Ругани
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...