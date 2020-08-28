Повышают статус: Ренн переманивает защитника Ювентуса

Участник ЛЧ от Франции "Ренн" предложил переход центральному защитнику "Ювентуса" Даниэле Ругани. Сейчас бретонцы активно торгуются с его агентом, пишет France Football.

У Ругани еще 4 года по контракту со "Старой синьорой". "Ренн" надеется взять игрока в аренду на сезон с правом выкупа.

Интересно, что зарплата центрбека в Турине составляет 400 тысяч евро в месяц. Для переезда в Бретань Ругани придется умерить аппетиты до 250-300 тысяч, но спортивный директор "Ренна" Флориан Морис уверен, что все получится.

26-летний Ругани в прошлом сезоне сыграл за "Ювентус" только 10 матчей в Серии А.

"Ренн" этим летом уже подписал двух новичков дороже 10 млн евро - хавбека Мартена Террье и форварда Серу Гирасси. Собственником бретонцев уже много лет является самый богатый человек Франции Франсуа Пино.