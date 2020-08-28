Я только разогревался - Златан анонсировал новый контракт с Миланом

Златан Ибрагимович анонсировал свой новый контракт с " Миланом ".

"Как я и говорил, я только разогревался", - написал шведский футболист в Инстаграм, добавив фото.

Напомним, что Златан вернулся в "Милан" в январе текущего года и забил в 20 матчах 11 голов (+ отдал 5 ассистов).

Ранее сообщалось, что "Милан" предлагает Ибрагимовичу зарплату в размере 5 миллионов евро в год плюс бонусы.