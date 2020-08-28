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Я только разогревался - Златан анонсировал новый контракт с Миланом
Форвард остается в миланском клубе
Златан Ибрагимович анонсировал свой новый контракт с "
"Как я и говорил, я только разогревался", - написал шведский футболист в Инстаграм, добавив фото.
Напомним, что Златан вернулся в "Милан" в январе текущего года и забил в 20 матчах 11 голов (+ отдал 5 ассистов).
Ранее сообщалось, что "Милан" предлагает Ибрагимовичу зарплату в размере 5 миллионов евро в год плюс бонусы.
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