Дешевая альтернатива Эмерсону: Интер подпишет защитника Ромы за два миллиона

В ближайшее время "Интер" укрепит позицию левого защитника. Об этом сообщают Sky Sport Italia и Sportitalia.

Руководство миланского клуба согласовало переход Александара Коларова. "Рома" получит за одного из своих лидеров порядка двух миллионов евро.

Сербскому защитнику уже 34 года, однако он продолжает показывать отличные результаты. В прошедшем сезоне он совершил 11 результативных действий (7+4) в 32-х матчах.

Отметим, что "Интер" долгое пытался подписать Эмерсона из "Челси", но они не готовы платить за итальянца 25 миллионов.