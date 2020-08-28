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Дешевая альтернатива Эмерсону: Интер подпишет защитника Ромы за два миллиона
Коларов и в 34 показывает уровень
В ближайшее время "Интер" укрепит позицию левого защитника. Об этом сообщают Sky Sport Italia и Sportitalia.
Руководство миланского клуба согласовало переход Александара Коларова. "Рома" получит за одного из своих лидеров порядка двух миллионов евро.
Сербскому защитнику уже 34 года, однако он продолжает показывать отличные результаты. В прошедшем сезоне он совершил 11 результативных действий (7+4) в 32-х матчах.
Отметим, что "Интер" долгое пытался подписать Эмерсона из "Челси", но они не готовы платить за итальянца 25 миллионов.