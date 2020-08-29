Интер отказался от Тонали. Вместо него Конте хочет видеть Видаля или Канте

После кризисных переговоров руководства "Интера" с наставником команды Антонио Конте в клубе решили изменить трансферные приоритеты, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Конте попросил сделать ставку на опыт, из-за чего клуб сразу же обратился к Александру Коларову из "Ромы". Кроме того, "нерадзурри" отказались от покупки одного из главных итальянских вундеркиндов Сандро Тонали. Ранее миланский клуб согласовал с "Брешией" аренду с обязательством выкупа 20-летнего реджисты за 35 млн евро.

Однако Конте хочет видеть в команде более опытного исполнителя в центр поля. В его шортлист входят экс-подопечные Артуро Видаль и Нголо Канте. Также Антонио рассматривает кандидатуры Томаса Парти из "Атлетико" и Танги Ндомбеле из "Тоттенхэма".

В то же время в борьбу за Тонали вмешался "Милан", который теперь считается фаворитом на подписание юного таланта.