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Интер отказался от Тонали. Вместо него Конте хочет видеть Видаля или Канте

Италия
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"Нерадзурри" отказались от идеи подписания вундеркинда

Интер отказался от Тонали. Вместо него Конте хочет видеть Видаля или Канте
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После кризисных переговоров руководства "Интера" с наставником команды Антонио Конте в клубе решили изменить трансферные приоритеты, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Конте попросил сделать ставку на опыт, из-за чего клуб сразу же обратился к Александру Коларову из "Ромы". Кроме того, "нерадзурри" отказались от покупки одного из главных итальянских вундеркиндов Сандро Тонали. Ранее миланский клуб согласовал с "Брешией" аренду с обязательством выкупа 20-летнего реджисты за 35 млн евро.

Однако Конте хочет видеть в команде более опытного исполнителя в центр поля. В его шортлист входят экс-подопечные Артуро Видаль и Нголо Канте. Также Антонио рассматривает кандидатуры Томаса Парти из "Атлетико" и Танги Ндомбеле из "Тоттенхэма".

В то же время в борьбу за Тонали вмешался "Милан", который теперь считается фаворитом на подписание юного таланта.

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В статье: Артуро Видаль Антонио Конте Интер (Милан) Н'Голо Канте Сандро Тонали
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