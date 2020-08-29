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Массимо Оддо вновь возглавил Пескару

Италия
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Ранее он уже выводил команду в Серию А

Массимо Оддо вновь возглавил Пескару
Новина українською

Массимо Оддо назначен на должность нового главного тренера "Пескары". Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт итальянского наставника с "дельфинами" рассчитан на два сезона.

Примечательно, что Оддо уже работал во главе "Пескары" в 2015-17 годах и выходил с командой в Серию А.

Последним клубом в карьере 44-летнего специалиста была "Перуджа", с которой он вылетел из Серии B, проиграв в матчах плей-офф как раз своему старому-новому клубу.

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В статье: Пескара (Пескара) Массимо Оддо
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