Италия
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Массимо Оддо вновь возглавил Пескару
Ранее он уже выводил команду в Серию А
Массимо Оддо назначен на должность нового главного тренера "Пескары". Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт итальянского наставника с "дельфинами" рассчитан на два сезона.
Примечательно, что Оддо уже работал во главе "Пескары" в 2015-17 годах и выходил с командой в Серию А.
Последним клубом в карьере 44-летнего специалиста была "Перуджа", с которой он вылетел из Серии B, проиграв в матчах плей-офф как раз своему старому-новому клубу.
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