Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борха Валеро покинул Интер
Контракт испанца истёк
Контракт полузащитника Борхи Валеро с "Интером" истёк, после чего стороны решили не продлевать сотрудничество.
35-летний ветеран в социальных сетях попрощался с фанатами "нерадзурри".
"Носить эти цвета было для меня большой честью. Спасибо за все", — написал Борха Валеро вInstagram.
В прошлом сезоне Валеро провел 19 поединков в рамках Серии А, в которых он отличился двумя забитыми мячами.
Интерес к испанцу приписывают "Дженоа", "Парме" и "Фиорентине".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...