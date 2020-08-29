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Борха Валеро покинул Интер

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Контракт испанца истёк

Борха Валеро покинул Интер
Новина українською

Контракт полузащитника Борхи Валеро с "Интером" истёк, после чего стороны решили не продлевать сотрудничество.

35-летний ветеран в социальных сетях попрощался с фанатами "нерадзурри".

"Носить эти цвета было для меня большой честью. Спасибо за все", — написал Борха Валеро вInstagram.

В прошлом сезоне Валеро провел 19 поединков в рамках Серии А, в которых он отличился двумя забитыми мячами.

Интерес к испанцу приписывают "Дженоа", "Парме" и "Фиорентине".

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В статье: Борха Валеро Интер (Милан)
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