Борха Валеро покинул Интер

Контракт полузащитника Борхи Валеро с "Интером" истёк, после чего стороны решили не продлевать сотрудничество.

35-летний ветеран в социальных сетях попрощался с фанатами "нерадзурри".

"Носить эти цвета было для меня большой честью. Спасибо за все", — написал Борха Валеро вInstagram.

В прошлом сезоне Валеро провел 19 поединков в рамках Серии А, в которых он отличился двумя забитыми мячами.

Интерес к испанцу приписывают "Дженоа", "Парме" и "Фиорентине".