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Ювентус арендовал хавбека Шальке Маккенни

Италия
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"Бьянконери" подписали американского полузащитника

Ювентус арендовал хавбека Шальке Маккенни
Новина українською

Полузащитник "Шальке-04" Уэстон Маккенни на правах годичной аренды перешёл в "Ювентус".

"Ювентус" заплатит за аренду игрока 4,5 млн евро. "Бьянконери" будут обязаны выкупить футболиста за 18,5 млн евро при достижении полузащитником определённых результатов. Кроме того, за достижение Маккенни "спортивных целей" "Ювентус" в течение срока действия контракта может выплатить "Шальке" еще 7 млн евро бонусами.

В прошлом сезоне Маккенни провёл 38 матчей в футболке "Шальке-04", отметившись четырьмя забитыми мячами.

В 19 лет Маккени дебютировал в составе сборной США, сейчас на его счету 19 матчей и шесть голов за национальную команду.

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В статье: Ювентус (Турин) Шальке (Гельзенкирхен) Уэстон Маккени
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