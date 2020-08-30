Ювентус арендовал хавбека Шальке Маккенни

Полузащитник "Шальке-04" Уэстон Маккенни на правах годичной аренды перешёл в "Ювентус".

"Ювентус" заплатит за аренду игрока 4,5 млн евро. "Бьянконери" будут обязаны выкупить футболиста за 18,5 млн евро при достижении полузащитником определённых результатов. Кроме того, за достижение Маккенни "спортивных целей" "Ювентус" в течение срока действия контракта может выплатить "Шальке" еще 7 млн евро бонусами.

В прошлом сезоне Маккенни провёл 38 матчей в футболке "Шальке-04", отметившись четырьмя забитыми мячами.

В 19 лет Маккени дебютировал в составе сборной США, сейчас на его счету 19 матчей и шесть голов за национальную команду.