Наполи готов продать Кулибали в Манчестер Сити за 70 миллионов евро. Игрок просит руководство снизить цену

Сенегальский защитник "Наполи" Калиду Кулибали близок к переходу в "Манчестер Сити", сообщает ESPN со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, неаполитанский клуб планирует выручить с продажи футболиста € 70 млн, однако "горожане" считают её завышенной. Сообщается, что футболист планирует лично попросить руководство о снижении цены ради переезда в Англию.

Сообщалось, что "Манчестер Сити" согласовал с Кулибали пятилетний контракт с зарплатой € 10 млн в год. В чемпионате Италии сезона-2019/2020 Кулибали провёл за "Наполи" 25 матчей. Кулибали перешёл в "Наполи" из бельгийского "Генка" в 2014 году, контракт защитника с клубом действителен до лета 2023 года.