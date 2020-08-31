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Наполи готов продать Кулибали в Манчестер Сити за 70 миллионов евро. Игрок просит руководство снизить цену

Италия
(1 голосов)

Горожане не готовы платить такую сумму

Наполи готов продать Кулибали в Манчестер Сити за 70 миллионов евро. Игрок просит руководство снизить цену
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Сенегальский защитник "Наполи" Калиду Кулибали близок к переходу в "Манчестер Сити", сообщает ESPN со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, неаполитанский клуб планирует выручить с продажи футболиста € 70 млн, однако "горожане" считают её завышенной. Сообщается, что футболист планирует лично попросить руководство о снижении цены ради переезда в Англию.

Сообщалось, что "Манчестер Сити" согласовал с Кулибали пятилетний контракт с зарплатой € 10 млн в год. В чемпионате Италии сезона-2019/2020 Кулибали провёл за "Наполи" 25 матчей. Кулибали перешёл в "Наполи" из бельгийского "Генка" в 2014 году, контракт защитника с клубом действителен до лета 2023 года.

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В статье: Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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