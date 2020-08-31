Сезон в Серии А стартует 19 сентября

На заседании совета лиги итальянской Серии А были приняты даты сезона-2020/21. Первый тур чемпионата Италии стартует 19 сентября, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Календарь предполагает также проведение матчей в рождественские каникулы 3 января. Сезон Серии А планируется завершить 23 мая.

Календарь на следующий сезон будет составлен через два дня, в среду, 2 сентября.