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Официально: Зелиньский подписал новый контракт с Наполи
Еще четыре года
Польский полузащитник Петр Зелиньский подписал новый контракт с "Наполи". Об этом официально сообщила пресс-служба клуба.
Стороны практически полгода вели переговоры, пытаясь прийти к общему соглашению. По итогу, контракт с футболистом был подписан и теперь заканчивается летом 2024-го.
Felici di annunciare anche il rinnovo di Piotr #Zielinski fino al 2024— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 31, 2020
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/sZDRMGMA33
Петр перешел в "Наполи" четыре года назад. За это время успел провести 192 матча, стать одним из лидеров и завоевал кубок Италии.