Официально: Зелиньский подписал новый контракт с Наполи

Польский полузащитник Петр Зелиньский подписал новый контракт с "Наполи". Об этом официально сообщила пресс-служба клуба.

Стороны практически полгода вели переговоры, пытаясь прийти к общему соглашению. По итогу, контракт с футболистом был подписан и теперь заканчивается летом 2024-го.

Felici di annunciare anche il rinnovo di Piotr #Zielinski fino al 2024



???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/sZDRMGMA33 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 31, 2020

Петр перешел в "Наполи" четыре года назад. За это время успел провести 192 матча, стать одним из лидеров и завоевал кубок Италии.