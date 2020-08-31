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Официально: Зелиньский подписал новый контракт с Наполи

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Официально: Зелиньский подписал новый контракт с Наполи
UA-Футбол
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Польский полузащитник Петр Зелиньский подписал новый контракт с "Наполи". Об этом официально сообщила пресс-служба клуба.

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Стороны практически полгода вели переговоры, пытаясь прийти к общему соглашению. По итогу, контракт с футболистом был подписан и теперь заканчивается летом 2024-го.

Петр перешел в "Наполи" четыре года назад. За это время успел провести 192 матча, стать одним из лидеров и завоевал кубок Италии.

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В статье: Наполи (Неаполь) Пётр Зелиньский
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