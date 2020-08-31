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Имена не называются. Три игрока Аталанты сдали положительный тест на COVID-19

Италия
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Малиновский сейчас в расположении сборной

Имена не называются. Три игрока Аталанты сдали положительный тест на COVID-19
UA-Футбол
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Сегодня итальянская "Аталанта" вышла из отпуска. Игроки сдали тест на коронавирус.

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По данным официального сайта бронзового призера Серии А, сразу трое сдали положительный тест на COVID-19.

Имена зараженных не называются. У них нет симптомов и они сразу отправились на самоизоляцию. Вскоре их ждут дополнительные тесты.

Отметим, что украинец Руслан Малиновский сейчас находится в расположении национальной сборной.

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В статье: Аталанта (Бергамо) коронавирус
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