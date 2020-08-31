Италия
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Имена не называются. Три игрока Аталанты сдали положительный тест на COVID-19
Малиновский сейчас в расположении сборной
Сегодня итальянская "Аталанта" вышла из отпуска. Игроки сдали тест на коронавирус.
По данным официального сайта бронзового призера Серии А, сразу трое сдали положительный тест на COVID-19.
Имена зараженных не называются. У них нет симптомов и они сразу отправились на самоизоляцию. Вскоре их ждут дополнительные тесты.
Отметим, что украинец Руслан Малиновский сейчас находится в расположении национальной сборной.
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