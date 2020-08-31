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Капитан Ювентуса не исключает, что завершит карьеру следующим летом

Италия
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Сразу после Евро

Капитан Ювентуса не исключает, что завершит карьеру следующим летом
UA-Футбол
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Капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал о том, что может завершить карьеру уже в конце следующего сезона.

"Не знаю, это возможный вариант. Мне тяжело заглядывать в будущее прямо сейчас. Очень хочу поехать на Евро летом, это будет означать, что я вернулся на высокий уровень. Дальше этого забегать не хочу.

В прошлом сезоне я играл мало и клуб нашел, кем меня заменить. Сейчас я хочу выходить на поле и получать удовольствие. В моем возрасте тяжело строить долгосрочные планы", - заявил Кьеллини.

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Отметим, что следующим летом итальянцу будет уже 37 лет. Большую часть сезона он пропустил из-за серьезной травмы.

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В статье: Италия Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
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