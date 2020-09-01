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Ибрагимович – про новый номер на спине, решение остаться в Милане и влияние возраста

Италия
(2 голосов)

Златан на связи

Ибрагимович – про новый номер на спине, решение остаться в Милане и влияние возраста
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Форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал обновление трудового договора с "россонери". Цитирует 38-летнего шведского нападающего портал Football Italia со ссылкой на Milan TV.

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"Я всегда чувствовал себя частью Милана, даже когда играл в других командах. Здесь ко мне всегда хорошо относились, с самого первого дня. Я приехал в Миланелло и сразу же на моем лице засияла улыбка – такого не было прежде. Чувствую себя как дома и не ощущаю, что долго отсутствовал".

"Я выбрал 11-й номер на следующий сезон, фанаты клуба знают меня по этой цифре. С 21-м номером я не чувствовал себя Ибрагимовичем образца первого этапа в "Милане". Конечно же, я попросил свой старый номер".

"Зачем я приехал сюда? Чтобы вернуть клуб на прежний уровень. Делаю все, чтобы решать сложные задачи. За последние полгода команда доказала, что у нее есть все необходимое для достижения высоких целей. Тем не менее, мы ничего не выиграли, а это не совпадает с моей философией. В этом сезоне мы обязаны побеждать".

"Я благодарю тренера и клуб за оказанное мне доверие. Они сделали все, чтобы я не покинул "Милан". Возраст не имеет значения, я это доказал. Я вижу свое будущее здесь, особенно после многочисленных бесед с клубом, которые мы проводили в отпуске".

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (2)
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Po4eson (Одесса)
01.09.2020 в 12:48
Реально крут
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tolibgan (Запорожье)
01.09.2020 в 11:31
В Милане Ибра нужен как брэнд!!! Рекламный ход.
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