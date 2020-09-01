Ибрагимович – про новый номер на спине, решение остаться в Милане и влияние возраста

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал обновление трудового договора с "россонери". Цитирует 38-летнего шведского нападающего портал Football Italia со ссылкой на Milan TV.

"Я всегда чувствовал себя частью Милана, даже когда играл в других командах. Здесь ко мне всегда хорошо относились, с самого первого дня. Я приехал в Миланелло и сразу же на моем лице засияла улыбка – такого не было прежде. Чувствую себя как дома и не ощущаю, что долго отсутствовал".

"Я выбрал 11-й номер на следующий сезон, фанаты клуба знают меня по этой цифре. С 21-м номером я не чувствовал себя Ибрагимовичем образца первого этапа в "Милане". Конечно же, я попросил свой старый номер".

"Зачем я приехал сюда? Чтобы вернуть клуб на прежний уровень. Делаю все, чтобы решать сложные задачи. За последние полгода команда доказала, что у нее есть все необходимое для достижения высоких целей. Тем не менее, мы ничего не выиграли, а это не совпадает с моей философией. В этом сезоне мы обязаны побеждать".