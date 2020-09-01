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Ювентус не будет платить Суаресу больше 10 миллионов евро в год

Италия
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Туринцы хотят бесплатно подписать игрока

Ювентус не будет платить Суаресу больше 10 миллионов евро в год
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Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может перейти в туринский "Ювентус", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, зарплата уругвайца в каталонском клубе составляет € 15 млн, однако в Италии не намерены платить форварду такую сумму. В "Ювентусе" согласны на оклад в € 10 млн после вычета налогов.

Более того, в Турине надеются, что Суарес расторгнет соглашение с "Барселоной" и присоединится к клубу бесплатно. Сообщалось, что каталонцы должны заплатить € 14 млн, чтобы расторгнуть текущий контракт с нападающим.

Луис Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Луис Суарес Барселона
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