Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус не будет платить Суаресу больше 10 миллионов евро в год
Туринцы хотят бесплатно подписать игрока
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может перейти в туринский "Ювентус", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, зарплата уругвайца в каталонском клубе составляет € 15 млн, однако в Италии не намерены платить форварду такую сумму. В "Ювентусе" согласны на оклад в € 10 млн после вычета налогов.
Более того, в Турине надеются, что Суарес расторгнет соглашение с "Барселоной" и присоединится к клубу бесплатно. Сообщалось, что каталонцы должны заплатить € 14 млн, чтобы расторгнуть текущий контракт с нападающим.
Луис Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.