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Решение за Барселоной. Видаль согласовал двухлетний контракт с Интером

Италия
(1 голосов)

Чилиец хочет снова работать с Конте

Решение за Барселоной. Видаль согласовал двухлетний контракт с Интером
UA-Футбол
Новина українською

Артуро Видаль близок к тому, чтобы покинуть "Барселону" летом. Вероятно, он вернется в Серию А.

Главный претендент на полузащитника - "Интер". По данным La Gazzetta dello Sport, чилийский игрок согласовал с миланским клубом двухлетний контракт, который также можно продлить еще на год. Зарплата - шесть миллионов евро.

Теперь решение принимает "Барселоне". Вчера агент игрока начал переговоры с каталонцами, чтобы бесплатно покинуть Испанию. Его контракт истекает в следующем году.

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Видаль играет за "Барселону" с 2018-го. За это время 96 раз выходил на футбольное поле и помог каталонцам завоевать два трофея.

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В статье: Артуро Видаль Барселона Интер (Милан)
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Комментарии (4)
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таврия19752009 (симферополь)
01.09.2020 в 20:30
Куман с ума сошел
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0
0
Footballhead (м. Чернігів)
01.09.2020 в 20:22
Солідно ж Мерда підсилилась. Якщо не зіллють абсолютно усе на останніх моментах, як було завжди після Моуріньйю - цілком можливо, будуть чемпіонами.
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0
0
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Loader (Днепр)
01.09.2020 в 19:26
Хорошее приобретение для Интера и потеря для Барсы. Барселона продолжает чудить. Убрать Суареса и Видаля - двух мощных и агрессивных игроков... Кто останется? Фати? Пуч?
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+2
-1
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Говард (землянин)
01.09.2020 в 19:33
Сезон на свалку. Месси, Суарес, Видаль, может Альба... Это просто диверсия.. Зато куманоиды плещут в ладоши.. Перестройка! Дебилы, блъ...
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-3


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