Решение за Барселоной. Видаль согласовал двухлетний контракт с Интером

Артуро Видаль близок к тому, чтобы покинуть "Барселону" летом. Вероятно, он вернется в Серию А.

Главный претендент на полузащитника - "Интер". По данным La Gazzetta dello Sport, чилийский игрок согласовал с миланским клубом двухлетний контракт, который также можно продлить еще на год. Зарплата - шесть миллионов евро.

Теперь решение принимает "Барселоне". Вчера агент игрока начал переговоры с каталонцами, чтобы бесплатно покинуть Испанию. Его контракт истекает в следующем году.

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Видаль играет за "Барселону" с 2018-го. За это время 96 раз выходил на футбольное поле и помог каталонцам завоевать два трофея.