Спортивный директор Интера: Мы не подпишем Месси, не знаю откуда берутся слухи

Спортивный директор "Интера" Пьэро Аузилио прокомментировал последние слухи, которые связанны с его клубом.

"Месси? Мы не будем его подписывать, не понимаю откуда берутся все эти слухи. Видаль хороший игрок, но сейчас он принадлежит "Барселоне". Если его отпустят, мы будем готовы его подписать.

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Могу подтвердить, что мы ведем перегворы по Коларову, шансы действительно хорошие. Тонали не перейдет в "Интер", - приводит слова Аузилио Sky Sports Italia.