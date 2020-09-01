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Спортивный директор Интера: Мы не подпишем Месси, не знаю откуда берутся слухи

Италия
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Спортивный директор Интера: Мы не подпишем Месси, не знаю откуда берутся слухи
UA-Футбол
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Спортивный директор "Интера" Пьэро Аузилио прокомментировал последние слухи, которые связанны с его клубом.

"Месси? Мы не будем его подписывать, не понимаю откуда берутся все эти слухи. Видаль хороший игрок, но сейчас он принадлежит "Барселоне". Если его отпустят, мы будем готовы его подписать.

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Могу подтвердить, что мы ведем перегворы по Коларову, шансы действительно хорошие. Тонали не перейдет в "Интер", - приводит слова Аузилио Sky Sports Italia.

Отметим, что этим летом "Интер" успел подписать Хакими.

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В статье: Артуро Видаль Александар Коларов Лионель Месси Интер (Милан) Пьеро Аузилио Сандро Тонали
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01.09.2020 в 23:06
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