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Девять от Малиновского. Аталанта показала все 116 голов, забитые ею в сезоне 19/20. ВИДЕО

Италия
(1 голосов)

На любой вкус

Девять от Малиновского. Аталанта показала все 116 голов, забитые ею в сезоне 19/20. ВИДЕО
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Команда Джан-Пьеро Гасперини стала одной из самых ярких в прошлом сезоне. "Аталанта" завоевала бронзовые награды чемпионата Италии, а также дошла до четвертьфинала Лиги Чемпионов. И все это благодаря чрезвычайной игре в атаке - в Серии А "богиня" забила 98 голов, 17 - в Лиге Чемпионов, еще один мяч - в Кубке Италии. Примечательно, что девять из них на счету украинского хавбека Руслана Малиновского. Вашему вниманию видео всех результативных ударов "Аталанты", подготовленное пресс-службой клуба.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (2)
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Мистер Блин (Хмельницкий)
02.09.2020 в 14:35
3:50 забив Маліновський з пенальті, а написали Гомес
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0
0
nabo32
02.09.2020 в 13:54
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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