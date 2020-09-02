Италия
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Девять от Малиновского. Аталанта показала все 116 голов, забитые ею в сезоне 19/20. ВИДЕО
На любой вкус
Команда Джан-Пьеро Гасперини стала одной из самых ярких в прошлом сезоне. "Аталанта" завоевала бронзовые награды чемпионата Италии, а также дошла до четвертьфинала Лиги Чемпионов. И все это благодаря чрезвычайной игре в атаке - в Серии А "богиня" забила 98 голов, 17 - в Лиге Чемпионов, еще один мяч - в Кубке Италии. Примечательно, что девять из них на счету украинского хавбека Руслана Малиновского. Вашему вниманию видео всех результативных ударов "Аталанты", подготовленное пресс-службой клуба.
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Комментарии (2)
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Мистер Блин (Хмельницкий)
02.09.2020 в 14:35
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0
0
nabo32
02.09.2020 в 13:54
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0
-2
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