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"Юве получил Погба бесплатно и продал обратно в МЮ за 100 миллионов". Маротта – о лучшей своей сделке

Италия
(1 голосов)

Беппе – мастер

"Юве получил Погба бесплатно и продал обратно в МЮ за 100 миллионов". Маротта – о лучшей своей сделке
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Генеральный директор миланского "Интера" Беппе Маротта рассказал о своей лучшей сделке в карьере. Цитирует функционера Football Italia.

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"Директор всегда пытается привлечь игроков за небольшую цену и продать их с прибылью. Идеальным примером является лучшая сделка в моей карьере: Погба. В "Ювентусе" мы получили его бесплатно и продали в тот же "Манчестер Юнайтед" за 100 миллионов евро".

Напомним, Погба перешел в туринский "Ювентус" из "Манчестер Юнайтед" в 2012 году. В 2016-м он вернулся в стан "красных дьяволов". Беппе Маротта работал в "бьянконери" с 2010-го по 2018 год.

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В статье: Ювентус (Турин) Джузеппе Маротта Поль Погба Манчестер Юнайтед Беппе Маротта
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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nabo32
02.09.2020 в 13:53
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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