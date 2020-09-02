"Юве получил Погба бесплатно и продал обратно в МЮ за 100 миллионов". Маротта – о лучшей своей сделке

Генеральный директор миланского "Интера" Беппе Маротта рассказал о своей лучшей сделке в карьере. Цитирует функционера Football Italia.

"Директор всегда пытается привлечь игроков за небольшую цену и продать их с прибылью. Идеальным примером является лучшая сделка в моей карьере: Погба. В "Ювентусе" мы получили его бесплатно и продали в тот же "Манчестер Юнайтед" за 100 миллионов евро".

Напомним, Погба перешел в туринский "Ювентус" из "Манчестер Юнайтед" в 2012 году. В 2016-м он вернулся в стан "красных дьяволов". Беппе Маротта работал в "бьянконери" с 2010-го по 2018 год.