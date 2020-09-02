Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определен календарь Серии А: со второй половины сентября и до мая
Серия А опубликовала календарь соревнований на сезон 2020/2021.
Так первый тур будет сыгран 19-20 сентября Ювентус сыграет с Сампдорией, а Лацио - с Аталантой хавбека сборной Украины Руслана Малиновского.
Завершиться чемпионат должен 23 мая 2021 года.
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Источник:Серія А
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