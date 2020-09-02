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Определен календарь Серии А: со второй половины сентября и до мая

Италия
(1 голосов)
Определен календарь Серии А: со второй половины сентября и до мая
Новина українською

Серия А опубликовала календарь соревнований на сезон 2020/2021.

Так первый тур будет сыгран 19-20 сентября Ювентус сыграет с Сампдорией, а Лацио - с Аталантой хавбека сборной Украины Руслана Малиновского.

Завершиться чемпионат должен 23 мая 2021 года.

Определен календарь Серии А: со второй половины сентября и до мая - изображение 1
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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Серия А Лацио (Рим) Рома (Рим)
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Источник:
Серія А
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