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Интер готов продать Весино Тоттенхэму за 18 миллионов евро

Италия
(2 голосов)

Итальянский клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость

Интер готов продать Весино Тоттенхэму за 18 миллионов евро
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По информации Daily Star, "Интер" предложил опорника Матиаса Весино "Тоттенхэму" ввиду ненадобности клубу. "Нерадзурри" хотят разгрузить зарплатную ведомость, расставшись с 28-летним уругвайцем за 18 млн фунтов.

"Шпоры" пока никак не ответили на предложение "Интера" подписать игрока. Сам футболист готов перебраться в Англию по окончании сезона.

В текущем розыгрыше Серии А Весино отметился 2 голами и 2 результативными передачами в 18 матчах.

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В статье: Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон) Матиас Весино
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