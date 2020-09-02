Интер готов продать Весино Тоттенхэму за 18 миллионов евро

По информации Daily Star, "Интер" предложил опорника Матиаса Весино "Тоттенхэму" ввиду ненадобности клубу. "Нерадзурри" хотят разгрузить зарплатную ведомость, расставшись с 28-летним уругвайцем за 18 млн фунтов.

"Шпоры" пока никак не ответили на предложение "Интера" подписать игрока. Сам футболист готов перебраться в Англию по окончании сезона.

В текущем розыгрыше Серии А Весино отметился 2 голами и 2 результативными передачами в 18 матчах.