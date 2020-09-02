Италия
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Интер готов продать Весино Тоттенхэму за 18 миллионов евро
Итальянский клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость
По информации Daily Star, "Интер" предложил опорника Матиаса Весино "Тоттенхэму" ввиду ненадобности клубу. "Нерадзурри" хотят разгрузить зарплатную ведомость, расставшись с 28-летним уругвайцем за 18 млн фунтов.
"Шпоры" пока никак не ответили на предложение "Интера" подписать игрока. Сам футболист готов перебраться в Англию по окончании сезона.
В текущем розыгрыше Серии А Весино отметился 2 голами и 2 результативными передачами в 18 матчах.
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