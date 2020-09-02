Все голы Криштиану Роналду в сезоне 2019/2020. ВИДЕО

Сезон 2019/2020 был с привкусом разочарования для "Ювентуса" - Старая Синьора выиграла чемпионат, но провалилась в Кубке и Лиге Чемпионов. Затеянная Маурисио Сарри перестройка не дала желаемого эффекта - игра туринцев оставалась обычно пресной и прагматичной. Ситуацию спасал Криштиану Роналду, который даже в 35 так же ловко забивает голы, как и на пике карьеры. До последнего португалец претендовал Золотую бутсу, но в Серии А остановился на отметке 31 мяч, в Лиге Чемпионов ограничился четырьмя голами, еще дважды он забил в Кубке Италии. Все 37 голов (в 46 матчах) поместились в подготовленный "Ювентусом" видео ролик, продолжительностью 10 минут.

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