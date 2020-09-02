Перишич на распутье. Интер отказал Баварии и может предложить хорвата Тоттенхэму

Мюнхенская "Бавария" не очень хочет терять Ивана Перишича. Хорват сумел вписаться в команду Флика и они готовы выкупить его за 12 миллионов.

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Пока что "Интер" ответил отказом. По информации Calciomercato, Антонио Конте не нуждается в игроке и его могут предложить "Тоттенхэму".

Миланский клуб хочет заполучить Танги Ндомбеле и Перишич может помочь им сэкономить. Моуриньо будет готов отпустить француза.

За прошедший сезон Перишич провел 35 матчей, в которых совершил 18 результативных действий (8+10).