У Сильвио Берлускони обнаружили коронавирус

Бывший премьер-министр Италии и по совместительству легендарный президент "Милана" Сильвио Берлускони сдал положительный тест на коронавирус, пишет Sky Italia.

Бизнесмену в этом месяце исполнится 84 года, но он переносит болезнь в бессимптомной форме и находится в изоляции в своем загородном доме.

Берлускони в 1986-2017 годах был собственником "Милана", и на этот период приходятся крупнейшие успехи в истории клуба. В частности, восемь Скудетто и пять Кубков чемпионов.

В настоящее время синьор Сильвио владеет клубом "Монца", который по итогам минувшего сезона поднялся в Серию Б и декларирует желание попасть в элиту в ближайшие годы.