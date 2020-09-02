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У Сильвио Берлускони обнаружили коронавирус

Италия
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Легендарный экс-президент "Милана" заболел

У Сильвио Берлускони обнаружили коронавирус
Новина українською

Бывший премьер-министр Италии и по совместительству легендарный президент "Милана" Сильвио Берлускони сдал положительный тест на коронавирус, пишет Sky Italia.

Бизнесмену в этом месяце исполнится 84 года, но он переносит болезнь в бессимптомной форме и находится в изоляции в своем загородном доме.

Берлускони в 1986-2017 годах был собственником "Милана", и на этот период приходятся крупнейшие успехи в истории клуба. В частности, восемь Скудетто и пять Кубков чемпионов.

В настоящее время синьор Сильвио владеет клубом "Монца", который по итогам минувшего сезона поднялся в Серию Б и декларирует желание попасть в элиту в ближайшие годы.

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В статье: Сильвио Берлускони Монца (Италия) Милан
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