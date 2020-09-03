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Барселона может получить бонусы, если Суарес перейдет в Ювентус бесплатно

Италия
(1 голосов)

Многоходовочка

Барселона может получить бонусы, если Суарес перейдет в Ювентус бесплатно
Новина українською

Туринский "Ювентус" желает приобрести нападающего каталонской "Барселоны" Луиса Суареса. "Бьянконери" все еще рассчитывают, что 33-летний уругвайский форвард расторгнет трудовой договор с "сине-гранатовыми" и достанется им бесплатно.

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В качестве компенсации "Ювентус" может предложить "Барселоне" бонусы за удачное выступление Суареса на Апеннинах – об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио. В то же время, каталонский клуб не желает разрывать контракт с уругвайцем и платить огромную неустойку.

По информации итальянских СМИ, "Старая синьора" уже согласовала условия личного контракта с Луисом – Суарес подпишет трудовой договор на 3 года с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон.

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В статье: Ювентус (Турин) Луис Суарес Барселона
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Источник:
Di Marzio

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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.09.2020 в 11:41
Барселона может получить не бонусы, а по носу)))
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