Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи ведет переговоры с Сократисом
Об этом рассказал владелец итальянского клуба
Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал об интересе к защитнику "Арсенала" Сократиса Папастатопулоса.
"Мы работаем над подписанием Сократиса из "Арсенала", мы рассматриваем этот вариант, — приводит слова Де Лаурентиса IlNapoliOnline.com.
32-летний грек может стать стать заменой Калиду Кулибали, который близок к переходу в другой клуб. Неаполитанцы хотели приобрести защитника "Лилля" Габриэла, но игрок перешел в "Арсенал".
В минувшем сезоне Сократис провел 29 матчей за "канониров", отличившись тремя голами.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...