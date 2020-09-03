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Наполи ведет переговоры с Сократисом

Италия
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Об этом рассказал владелец итальянского клуба

Наполи ведет переговоры с Сократисом
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Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал об интересе к защитнику "Арсенала" Сократиса Папастатопулоса.

"Мы работаем над подписанием Сократиса из "Арсенала", мы рассматриваем этот вариант, — приводит слова Де Лаурентиса IlNapoliOnline.com.

32-летний грек может стать стать заменой Калиду Кулибали, который близок к переходу в другой клуб. Неаполитанцы хотели приобрести защитника "Лилля" Габриэла, но игрок перешел в "Арсенал".

В минувшем сезоне Сократис провел 29 матчей за "канониров", отличившись тремя голами.

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В статье: Аурелио де Лаурентис Арсенал (Лондон) Сократис Папастатопулос Наполи (Неаполь) Наполи
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