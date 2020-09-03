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Испанский новичок Ромы приступил к полноценным тренировкам

Италия
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Он долго был травмированным

Испанский новичок Ромы приступил к полноценным тренировкам
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Этим летом Педро Родригес на правах свободного агента покинул "Челси", чтобы присоединиться к "Роме". Но в Рим он прибыл с травмой.

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По иронии судьбы, он травмировался в последней игре за "синих", когда вышел на замену в финале кубка Англии. Долгое время он проходил процесс восстановления.

Однако, как сообщает Il Corriere dello Sport, сегодня он приступил к полноценным тренировкам. Есть вероятность, что он будет готов к первому туру Серии А.

Команда Фонсеки в первой своей игре сезона 2020/21 встретится с "Вероной".

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В статье: Педро Родригес Рома (Рим)
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