Испанский новичок Ромы приступил к полноценным тренировкам

Этим летом Педро Родригес на правах свободного агента покинул "Челси", чтобы присоединиться к "Роме". Но в Рим он прибыл с травмой.

По иронии судьбы, он травмировался в последней игре за "синих", когда вышел на замену в финале кубка Англии. Долгое время он проходил процесс восстановления.

Однако, как сообщает Il Corriere dello Sport, сегодня он приступил к полноценным тренировкам. Есть вероятность, что он будет готов к первому туру Серии А.

Команда Фонсеки в первой своей игре сезона 2020/21 встретится с "Вероной".