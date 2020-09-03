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СМИ: Барселона готова отпустить Видаля бесплатно

Италия
(1 голосов)

Ждем его в Италии уже на этих выходных

СМИ: Барселона готова отпустить Видаля бесплатно
UA-Футбол
Новина українською

Совсем недавно "Барселона" согласилась отпустить Ракитича в "Севилью" безвозмездно. Сейчас по такому же пути может пойти Артуро Видаль.

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По данным Sport.es, каталонцы разрешили уйти Видалю в "Интер". По контракту чилийцу остался один сезон, однако высокая зарплата, восемь миллионов в год, ускорила переход.

Сам Артуро уже согласовал свой контракт с миланцами, где он снова будет работать с Антонио Конте. Руководство "Интера" ожидает, что переход получиться закрыть уже на выходных.

Отметим, что Луис Суарес также может уйти бесплатно из "Барселоны".

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В статье: Артуро Видаль Барселона Интер (Милан)
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Источник:
Sport.es
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
03.09.2020 в 23:09
Привет ЛГБТ-пацаны ! Из-за вас меня постоянно блокируют, но приятно, что вы потихонечку признаете, что будующего в гомосексуальных пар в Украине не будет....
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0
-4
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Red_Cat (Салоники)
03.09.2020 в 23:13
соси член, придурок.
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+3
-2
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Планетянин (витёк длб)
04.09.2020 в 00:05
п н х
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+1
0


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