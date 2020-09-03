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СМИ: Барселона готова отпустить Видаля бесплатно
Ждем его в Италии уже на этих выходных
Совсем недавно "Барселона" согласилась отпустить Ракитича в "Севилью" безвозмездно. Сейчас по такому же пути может пойти Артуро Видаль.
По данным Sport.es, каталонцы разрешили уйти Видалю в "Интер". По контракту чилийцу остался один сезон, однако высокая зарплата, восемь миллионов в год, ускорила переход.
Сам Артуро уже согласовал свой контракт с миланцами, где он снова будет работать с Антонио Конте. Руководство "Интера" ожидает, что переход получиться закрыть уже на выходных.
Отметим, что Луис Суарес также может