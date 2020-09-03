СМИ: Барселона готова отпустить Видаля бесплатно

Совсем недавно "Барселона" согласилась отпустить Ракитича в "Севилью" безвозмездно. Сейчас по такому же пути может пойти Артуро Видаль.

По данным Sport.es, каталонцы разрешили уйти Видалю в "Интер". По контракту чилийцу остался один сезон, однако высокая зарплата, восемь миллионов в год, ускорила переход.

Сам Артуро уже согласовал свой контракт с миланцами, где он снова будет работать с Антонио Конте. Руководство "Интера" ожидает, что переход получиться закрыть уже на выходных.