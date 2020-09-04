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"Вчерашнее утро началось плохо". Берлускони был госпитализирован из-за COVID-19

Италия
(1 голосов)

Сильвио, здоровья

"Вчерашнее утро началось плохо". Берлускони был госпитализирован из-за COVID-19
Новина українською

Экс-президент "Милана", бывший премьер-министр Италии и владелец "Монцы" Сильвио Берлускони попал в больницу из-за обострения коронавирусной инфекции COVID-19 – об этом сообщает портал Calciomercato.

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Сильвио находился на карантине на своей вилле в Аркоре после того, как получил положительный тест на коронавирус. Тем не менее, вчера вечером, 3 сентября функционер был доставлен в клинику "Сан-Рафаэле". Отметим, что также COVID-19 был диагностирован у детей Берлускони. Вашему вниманию – комментарий лечащего врача Сильвио:

"Клиническая картина не вызывает беспокойства. Берлускони провел ночь в больнице. Вчерашнее утро началось плохо, но сейчас состояние стабильное".

Напомним, Берлускони совсем скоро исполнится 84 года.

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В статье: Сильвио Берлускони коронавирус
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Источник:
Calciomercato

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Комментарии (3)
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PiterCantrope (Франківськ)
04.09.2020 в 12:52
хай здихає, собака
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Red_Cat (Салоники)
04.09.2020 в 12:22
друг карликового кремлевского х№йла
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Acsakal (Kharkov)
04.09.2020 в 12:12
А що ж його корєш пуйло диво-вакциною не забезпечив?
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