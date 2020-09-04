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Аталанта представила три комплекта формы на сезон 2020/21
Форма выполнена в традиционных тонах
"Аталанта" на своём официальном сайте опубликовала фотографии новых комплектов игровой формы, в которых команда будет выступать в предстоящем сезоне.
Домашняя экипировка выполнена в традиционных для клуба чёрном и синем цветах с вертикальными полосами на футболке. Основным цветом выездной формы стал белый, на футболке присутствует необычный чёрно-синий узор. Третий комплект сделан голубым. Техническим спонсором команды из Бергамо является испанская фирма Joma.
???? ???????????????? ???????????????? ???????????????????? kit 2020/21 ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 4, 2020
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Le nostre nuove maglie gara @SerieA e #CoppaItalia by @JomaItalia!
⠀#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/OYRknVQTKW