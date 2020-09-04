Аталанта представила три комплекта формы на сезон 2020/21

"Аталанта" на своём официальном сайте опубликовала фотографии новых комплектов игровой формы, в которых команда будет выступать в предстоящем сезоне.

Домашняя экипировка выполнена в традиционных для клуба чёрном и синем цветах с вертикальными полосами на футболке. Основным цветом выездной формы стал белый, на футболке присутствует необычный чёрно-синий узор. Третий комплект сделан голубым. Техническим спонсором команды из Бергамо является испанская фирма Joma.