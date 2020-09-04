СМИ: Суарес согласовал контракт с Ювентусом

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес согласовал условия личного контракта с "Ювентусом". Теперь стороны дожидаются расторжения договора между уругвайским форвардом и сине-гранатовыми, сообщает журналист Гиллем Балаге в своём "твиттере".

Луис Суарес перешёл в "Барселону" из "Ливерпуля" в 2014 году за € 82 млн. Действующий контракт нападающего рассчитан до окончания сезона-2020/2021, но главный тренер Рональд Куман не намерен использовать уругвайца. Сине-гранатовые готовы досрочно расторгнуть контракт с Суаресом, поскольку потенциальных покупателей отпугивает высокая трансферная стоимость.

В сезоне-2019/2020 нападающий провёл 36 матчей, забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач.