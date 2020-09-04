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СМИ: Суарес согласовал контракт с Ювентусом

Италия
(1 голосов)

Уругваец все же покинет Барселону

СМИ: Суарес согласовал контракт с Ювентусом
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Нападающий "Барселоны" Луис Суарес согласовал условия личного контракта с "Ювентусом". Теперь стороны дожидаются расторжения договора между уругвайским форвардом и сине-гранатовыми, сообщает журналист Гиллем Балаге в своём "твиттере".

Луис Суарес перешёл в "Барселону" из "Ливерпуля" в 2014 году за € 82 млн. Действующий контракт нападающего рассчитан до окончания сезона-2020/2021, но главный тренер Рональд Куман не намерен использовать уругвайца. Сине-гранатовые готовы досрочно расторгнуть контракт с Суаресом, поскольку потенциальных покупателей отпугивает высокая трансферная стоимость.

В сезоне-2019/2020 нападающий провёл 36 матчей, забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Луис Суарес Барселона
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Комментарии (2)
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prockop4uck (Киев)
04.09.2020 в 16:40
Оооо, будет в паре с лакированным играть. У местных оленей будет подрыв. Хотя... Им после 8-2 уже никакой позор не страшен
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Dr. House (Подолье)
04.09.2020 в 16:13
А как же условие Лепрекона , что он остаётся в ФКБ только в случае отставания Суареса?
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