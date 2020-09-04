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Интер договорился о трансфере Дармиана

Италия
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Но защитнику уже 30

Интер договорился о трансфере Дармиана
Новина українською

"Интер" усилится защитником "Пармы" Маттео Дармианом, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, 30-летний итальянец обойдется "нерадзурри" в 2 миллиона евро. Сообщается, что сделка будет утверждена в начале следующей недели.

В сезоне-2019/20 Дармиан провел за "Парму" 34 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

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В статье: Парма (Парма) Интер (Милан) Маттео Дармиан Парма
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