Италия
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Интер договорился о трансфере Дармиана
Но защитнику уже 30
"Интер" усилится защитником "Пармы" Маттео Дармианом, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, 30-летний итальянец обойдется "нерадзурри" в 2 миллиона евро. Сообщается, что сделка будет утверждена в начале следующей недели.
В сезоне-2019/20 Дармиан провел за "Парму" 34 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
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