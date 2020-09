Аталанта объявила о подписании Миранчука из Локомотива

"Аталанта" официально объявила о переходе полузащитника Алексея Миранчука из московского "Локомотива".

Сообщалось, что россиянин будет зарабатывать в "Аталанте" € 1,7 млн в год. Алексей вошёл в пятёрку самых высокооплачиваемых футболистов в команде. Миранчук будет получать меньше, чем Алехандро Гомес, Луис Муриэль и Йосип Иличич.

Il post che stavate aspettando ???? добро пожаловать, Aleksej #Miranchuk! ????????????????



The post you've been waiting for ???? #WelcomeMiranchuk! ????????

⠀#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/ylRCOfv27R