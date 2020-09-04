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Аталанта объявила о подписании Миранчука из Локомотива
Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро
"Аталанта" официально объявила о переходе полузащитника Алексея Миранчука из московского "Локомотива".
Сообщалось, что россиянин будет зарабатывать в "Аталанте" € 1,7 млн в год. Алексей вошёл в пятёрку самых высокооплачиваемых футболистов в команде. Миранчук будет получать меньше, чем Алехандро Гомес, Луис Муриэль и Йосип Иличич.
Il post che stavate aspettando ???? добро пожаловать, Aleksej #Miranchuk! ????????????????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 4, 2020
The post you've been waiting for ???? #WelcomeMiranchuk! ????????
⠀#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/ylRCOfv27R
2 сентября Миранчук подписал контракт с "Аталантой". Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что "Аталанта" заплатит за российского хавбека € 14,5 млн.