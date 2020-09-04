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Аталанта объявила о подписании Миранчука из Локомотива

Италия
(1 голосов)

Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро

Аталанта объявила о подписании Миранчука из Локомотива
Новина українською

"Аталанта" официально объявила о переходе полузащитника Алексея Миранчука из московского "Локомотива".

Сообщалось, что россиянин будет зарабатывать в "Аталанте" € 1,7 млн в год. Алексей вошёл в пятёрку самых высокооплачиваемых футболистов в команде. Миранчук будет получать меньше, чем Алехандро Гомес, Луис Муриэль и Йосип Иличич.

2 сентября Миранчук подписал контракт с "Аталантой". Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что "Аталанта" заплатит за российского хавбека € 14,5 млн.

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В статье: Локомотив (Москва) Аталанта (Бергамо) Локомотив Аталанта
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
04.09.2020 в 19:23
Даже обидно как то за Малиновского стало... крымский вопрос Малина рашкованы растолкует??
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дедушка (Сумы)
04.09.2020 в 18:16
А Малиновский сколько?
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Инспектор ( )
04.09.2020 в 18:16
Малиновский не топ высокооплачиваемых?
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