Аталанта объявила о подписании Миранчука из Локомотива

"Аталанта" официально объявила о переходе полузащитника Алексея Миранчука из московского "Локомотива".

Сообщалось, что россиянин будет зарабатывать в "Аталанте" € 1,7 млн в год. Алексей вошёл в пятёрку самых высокооплачиваемых футболистов в команде. Миранчук будет получать меньше, чем Алехандро Гомес, Луис Муриэль и Йосип Иличич.

2 сентября Миранчук подписал контракт с "Аталантой". Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что "Аталанта" заплатит за российского хавбека € 14,5 млн.