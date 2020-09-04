Официально: Милан на один год арендовал игрока Реала

Итальянский "Милан" продолжает усиливать состав перед новым сезоном. Сегодня им удалось переманить игрока "Реала".

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Официальный сайт "россонери" объявил об аренде Браима Диаса. Испанский полузащитник один год проведет в Италии. О возможности выкупа ничего не сказано. Браим будет играть под 21-м номером.

Диас перешел в "Реал" из "Ман Сити" зимой 2019-го. За него было выплачено порядка 17 миллионов, однако своим стать у него не вышло. За полгода Браим 21 раз выходил на поле и совершил пять результативных действий (2+3).