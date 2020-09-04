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Официально: Милан на один год арендовал игрока Реала
Зидану он пока что не нужен
Итальянский "Милан" продолжает усиливать состав перед новым сезоном. Сегодня им удалось переманить игрока "Реала".
Официальный сайт "россонери" объявил об аренде Браима Диаса. Испанский полузащитник один год проведет в Италии. О возможности выкупа ничего не сказано. Браим будет играть под 21-м номером.
Диас перешел в "Реал" из "Ман Сити" зимой 2019-го. За него было выплачено порядка 17 миллионов, однако своим стать у него не вышло. За полгода Браим 21 раз выходил на поле и совершил пять результативных действий (2+3).
Official Statement: @Brahim Díaz ➡ https://t.co/n8YgeEvRld— AC Milan (@acmilan) September 4, 2020
Comunicato Ufficiale: Brahim Díaz ➡ https://t.co/2omZYFGc5T#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/W5pfhpe0ER
Напомним, что ранее "Милан" продлил