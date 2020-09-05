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Аталанта арендовала защитника Ювентуса на два года

Италия
(1 голосов)

Кристиан Ромеро продолжит карьеру в Бергамо

Аталанта арендовала защитника Ювентуса на два года
Новина українською

Защитник "Ювентуса" Кристиан Ромеро продолжит карьеру в "Аталанте". Эту информацию подтверждает официальный сайт туринцев.

Клуб из Бергамо арендовал 22-летнего игрока на два ближайших сезона. Туринцы получат за это два миллиона евро. С учетом бонусов сумма трансфера может возрасти еще на два миллиона, если аргентинец добьется определенных спортивных результатов.

Также у "Аталанты" имеется право выкупа Ромеро за 16 миллионов евро.

В прошлом сезоне защитник выступал за "Дженоа" на правах аренды.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Кристиан Ромеро
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