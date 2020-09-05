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Аталанта арендовала защитника Ювентуса на два года
Кристиан Ромеро продолжит карьеру в Бергамо
Защитник "Ювентуса" Кристиан Ромеро продолжит карьеру в "Аталанте". Эту информацию подтверждает официальный сайт туринцев.
Клуб из Бергамо арендовал 22-летнего игрока на два ближайших сезона. Туринцы получат за это два миллиона евро. С учетом бонусов сумма трансфера может возрасти еще на два миллиона, если аргентинец добьется определенных спортивных результатов.
Также у "Аталанты" имеется право выкупа Ромеро за 16 миллионов евро.
В прошлом сезоне защитник выступал за "Дженоа" на правах аренды.
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