Аталанта арендовала защитника Ювентуса на два года

Защитник "Ювентуса" Кристиан Ромеро продолжит карьеру в "Аталанте". Эту информацию подтверждает официальный сайт туринцев.

Клуб из Бергамо арендовал 22-летнего игрока на два ближайших сезона. Туринцы получат за это два миллиона евро. С учетом бонусов сумма трансфера может возрасти еще на два миллиона, если аргентинец добьется определенных спортивных результатов.

Также у "Аталанты" имеется право выкупа Ромеро за 16 миллионов евро.

В прошлом сезоне защитник выступал за "Дженоа" на правах аренды.