Суарес подпишет контракт с Юве на два года и зарплатой на 10 млн

Marca информирует, что нападающий каталонской "Барселоны" Луис Суарес согласовал условия контракта с туринским "Ювентусом".

Уругваец и руководство "зебр" договорились о контракте с годовой зарплатой в 10 млн евро. Соглашение будет подписано по схеме "2+1".

Как ранее сообщалось, что уругвайцу и "Юве" осталось только дождаться разрыва контракта Суареса с "сине-гранатовым", который действует до лета 2021 года.