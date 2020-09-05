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Суарес подпишет контракт с Юве на два года и зарплатой на 10 млн

Италия
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С опцией продления еще на один год

Суарес подпишет контракт с Юве на два года и зарплатой на 10 млн
Новина українською

Marca информирует, что нападающий каталонской "Барселоны" Луис Суарес согласовал условия контракта с туринским "Ювентусом".

Уругваец и руководство "зебр" договорились о контракте с годовой зарплатой в 10 млн евро. Соглашение будет подписано по схеме "2+1".

Как ранее сообщалось, что уругвайцу и "Юве" осталось только дождаться разрыва контракта Суареса с "сине-гранатовым", который действует до лета 2021 года.

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В статье: Ювентус (Турин) Луис Суарес Барселона
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Источник:
Marca
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