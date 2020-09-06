Иличич вернется в расположение Аталанты на следующей неделе

Нападающий "Аталанты" Йосип Иличич вернется в расположение команды на следующей неделе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что словенский футболист испытывает серьезные психологические проблемы из-за проблем в семье. В связи с этим Йосип серьезно похудел и не стал участвовать в четвертьфинале Лиги Чемпионов против "ПСЖ".

В минувшем сезоне Иличич забил 21 гол и сделал 9 ассистов в 34 матчах за "Аталанту" во всех турнирах.