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Иличич вернется в расположение Аталанты на следующей неделе

Италия
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Йосип вскоре снова будет с командой

Иличич вернется в расположение Аталанты на следующей неделе
Новина українською

Нападающий "Аталанты" Йосип Иличич вернется в расположение команды на следующей неделе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что словенский футболист испытывает серьезные психологические проблемы из-за проблем в семье. В связи с этим Йосип серьезно похудел и не стал участвовать в четвертьфинале Лиги Чемпионов против "ПСЖ".

В минувшем сезоне Иличич забил 21 гол и сделал 9 ассистов в 34 матчах за "Аталанту" во всех турнирах.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Йосип Иличич
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