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Тотти может занять руководящую должность в Роме
Бывшего нападающего рассматривают на должность технического директора
Итальянское издание Calciomercato сообщает, что Франческо Тотти может вернуться в "Рому".
По информации источника, руководство римлян и экс-форвард ведут переговоры по приглашению итальянца на исполнительную должность в клубе.
Рассматривается несколько должностей, которые Тотти может занять в стане "волков": технический директор, вице-президент или роль в спортивном департаменте в римском клубе.
Решение по назначению 43-летнего Франческо будет в конце сентября.
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Источник:Calciomercato
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