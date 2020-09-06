Тотти может занять руководящую должность в Роме

Итальянское издание Calciomercato сообщает, что Франческо Тотти может вернуться в "Рому".

По информации источника, руководство римлян и экс-форвард ведут переговоры по приглашению итальянца на исполнительную должность в клубе.

Рассматривается несколько должностей, которые Тотти может занять в стане "волков": технический директор, вице-президент или роль в спортивном департаменте в римском клубе.

Решение по назначению 43-летнего Франческо будет в конце сентября.