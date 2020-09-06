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Тотти может занять руководящую должность в Роме

Италия
(2 голосов)

Бывшего нападающего рассматривают на должность технического директора

Тотти может занять руководящую должность в Роме
Новина українською

Итальянское издание Calciomercato сообщает, что Франческо Тотти может вернуться в "Рому".

По информации источника, руководство римлян и экс-форвард ведут переговоры по приглашению итальянца на исполнительную должность в клубе.

Рассматривается несколько должностей, которые Тотти может занять в стане "волков": технический директор, вице-президент или роль в спортивном департаменте в римском клубе.

Решение по назначению 43-летнего Франческо будет в конце сентября.

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В статье: Франческо Тотти Рома (Рим)
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Источник:
Calciomercato
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