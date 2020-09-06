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Суарес в понедельник сдаст экзамен на знание итальянского языка

Италия
(1 голосов)

Луис максимально близок к "Ювентусу"

Суарес в понедельник сдаст экзамен на знание итальянского языка
Новина українською

"Ювентус" близок к завершению сделки по форварду "Барселоны" Луису Суаресу.

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что уругвайский нападающий в понедельник, 7-го сентября сдаст тест на знание итальянского языка в консульстве Италии в Барселоне.

Благодаря этому экзамену Суарес сможет получить паспорт гражданина ЕС. Это необходимо для того, чтобы Луис не занимал квоту "Юве" на игроков не из Евросоюза.

Ранее в СМИ была информация, что 33-летний Суарес подпишет контракт с "Юве" на два года и зарплатой на 10 млн.

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В статье: Ювентус (Турин) Луис Суарес Барселона Ювентус
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Источник:
Mundo Deportivo
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Комментарии (1)
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ymscik (Херсон)
06.09.2020 в 22:25
Мы планируем через неделю задавать.
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