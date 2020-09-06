Суарес в понедельник сдаст экзамен на знание итальянского языка

"Ювентус" близок к завершению сделки по форварду "Барселоны" Луису Суаресу.

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что уругвайский нападающий в понедельник, 7-го сентября сдаст тест на знание итальянского языка в консульстве Италии в Барселоне.

Благодаря этому экзамену Суарес сможет получить паспорт гражданина ЕС. Это необходимо для того, чтобы Луис не занимал квоту "Юве" на игроков не из Евросоюза.