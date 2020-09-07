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Лидер Аталанты может переехать в Саудовскую Аравию

Италия
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У нас есть кандидат на место нового лидера "Королевы провинциалов"

Лидер Аталанты может переехать в Саудовскую Аравию
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Атакующий полузащитник итальянской "Аталанты" Алехандро Гомес может отправиться на заработки в Саудовскую Аравию – об этом сообщает портал Tuttomercatoweb.

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По информации источника, в трансфере 32-летнего аргентинца заинтересован клуб "Аль-Наср", который предложил ему двухлетний трудовой договор с зарплатой в размере 7,5 миллионов евро за сезон. "Аталанта" получит за Гомеса 15 миллионов евро.

Напомним, Алехандро стал первым футболистом за последние 15 лет, которому удалось оформить 15 голевых передач в рамках Серии А за одну кампанию. Также в его активе 8 забитых мячей.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Аль-Наср (Саудовская Аравия) Аль-Наср
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Источник:
tuttomercatoweb

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