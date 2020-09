СМИ: Аталанта арендует своего экс-футболиста – сейчас он принадлежит Челси

Защитник лондонского "Челси" Давиде Дзаппакоста близок к переходу в "Аталанту" на правах аренды с правом выкупа. Трансфер 28-летнего итальянского исполнителя могут оформить уже завтра, как сообщает журналист Николо Скира.

"Королева провинциалов" уже договорилась с Дзаппакостой о трудовом договоре, дата медосмотра также согласована.

В прошлой кампании защитник выступал на правах аренды в "Роме".

