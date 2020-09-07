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Конкурент для Барселоны? Рома тоже претендует на лидера Лиона

Италия
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Где Депаю будет лучше?

Конкурент для Барселоны? Рома тоже претендует на лидера Лиона
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Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас отметил, что нападающий Мемфис Депай интересен не только каталонской "Барселоне", но и "Роме". Цитирует Оласа beIN Sports со ссылкой на Téléfoot.

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"Срок контракта Мемфиса заканчивается. Куман хочет видеть Депая в "Барселоне", но наш футболист также интересен и "Роме".

Напомним, ранее сообщалось, что 26-летний футболист близок к переезду в "Барселону" за 25 миллионов евро. Отмечалось, что новоиспеченный главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман лично заинтересован в трансфере своего соотечественника. Контракт Депая с французами истекает летом 2021 года.

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В статье: Лион Барселона Рома (Рим) Мемфис Депай Олимпик (Лион) Жан-Мишель Олас
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Источник:
beIN Sports

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