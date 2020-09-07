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Новичок Ювентуса: Игра рядом с Роналду принесет мне большую пользу

Италия
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Новичок Ювентуса: Игра рядом с Роналду принесет мне большую пользу
UA-Футбол
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Одним из новичков "Ювентуса" текущим летом стал 22-летний полузащитник Уэстон Маккени. Он прокомментировал свой переход в итальянский гранд.

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"Для меня большая честь быть первым уроженцем США в истории "Ювентуса". Я буду горд играть в этой форме и прославлять свою страну в Италии. Надеюсь, что я приближаю молодых американцев к футболу.

Роналду? Играть рядом с ним, постоянно тренироваться и наблюдать за его игрой станет для меня отличным опытом. Это принесет мне большую пользу", - цитирует Маккени официальный сайт туринцев.

Дебютировать за новую команду Уэстон сможет уже 19-го сентября. Чемпион будет играть против "Сампдории".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Уэстон Маккени
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