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Игуаин ведет переговоры о расторжении контракта с Ювентусом

Италия
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Игрок покинет клуб в ближайшее время

Игуаин ведет переговоры о расторжении контракта с Ювентусом
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Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин может вскоре покинуть клуб, сообщает Goal. Брат и агент футболиста, Николас, прибыл в Турин для переговоров с руководством "старой синьоры". Инициатива расторжения контракта исходит от "бьянконери". При этом они не хотят платить аргентинцу 7,5 млн евро, которые он мог бы заработать в следующем сезоне.

Игуаин не против досрочного разрыва соглашения с "Ювентусом". Однако футболист не хочет терять деньги, которые полагаются ему по контракту. В ближайшее время стороны обсудят финансовые и другие вопросы. При этом сам аргентинец уже согласовал условия контракта с "Интер Майами".

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В статье: Гонсало Игуаин Ювентус (Турин)
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Источник:
footballhd.ru
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