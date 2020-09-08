Игуаин ведет переговоры о расторжении контракта с Ювентусом

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин может вскоре покинуть клуб, сообщает Goal. Брат и агент футболиста, Николас, прибыл в Турин для переговоров с руководством "старой синьоры". Инициатива расторжения контракта исходит от "бьянконери". При этом они не хотят платить аргентинцу 7,5 млн евро, которые он мог бы заработать в следующем сезоне.

Игуаин не против досрочного разрыва соглашения с "Ювентусом". Однако футболист не хочет терять деньги, которые полагаются ему по контракту. В ближайшее время стороны обсудят финансовые и другие вопросы. При этом сам аргентинец уже согласовал условия контракта с "Интер Майами".