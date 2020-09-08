Официально. Коларов - игрок Интера

Сербский защитник Александар Коларов подписал контракт с миланским "Интером".

34-летний футболист вчера, 7 сентября, прилетел в Милан прямым рейсом из Сербии. В СМИ сообщалось, что Коларов подписал соглашение по схеме "1+1" с зарплатой € 3,5 млн в год. Ранее стало известно, что главный тренер миланцев Антонио Конте очень хочет видеть серба в своей команде, так как он может сыграть на двух позициях — слева и в центре.

До этого Коларов играл за "Рому". Он перешёл в римский клуб из "Манчестер Сити" летом 2017 года. До этого он защищал цвета римского "Лацио", сербских "ОФК Београд" и "Чукаричек". В минувшем сезоне 34-летний Коларов принял участие в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором семи забитых мячей, отдал пять результативных передач и получил восемь жёлтых карточек.