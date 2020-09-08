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Аталанта близка к аренде защитника Валенсии Пиччини
Итальянцы серьезно готовятся к новому сезону
Защитник "Валенсии" Кристиано Пиччини близок к переходу в "Аталанту", сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 27-летний итальянец будет арендован клубом из Бергамо с правом выкупа. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что игрок скоро пройдет медосмотр.
В минувшем сезоне Пиччини провел всего два матча в Ла Лиге — большую часть защитник восстанавливался после травмы колена.
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