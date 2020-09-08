Бонавентура после Милана подписался в Фиорентине

Центральный полузащитник Джакомо Бонавентура подписался в "Фиорентине", контракт рассчитан на два года с опцией продления на третий.

31-летний хавбек ранее бесплатно ушел из "Милана", который не продлил его контракт после череды сложных травм.

Бонавентура за свою карьеру наиграл в Серии А 254 матча (44 гола). Также на его счету 13 поединков за "Скуадру Адзурру".