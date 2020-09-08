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Бонавентура после Милана подписался в Фиорентине
Джакомо нашел новый клуб
Центральный полузащитник Джакомо Бонавентура подписался в "Фиорентине", контракт рассчитан на два года с опцией продления на третий.
31-летний хавбек ранее бесплатно ушел из "Милана", который не продлил его контракт после череды сложных травм.
Бонавентура за свою карьеру наиграл в Серии А 254 матча (44 гола). Также на его счету 13 поединков за "Скуадру Адзурру".
"Un saluto a tutti i tifosi, Forza Fiorentina!"— ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 8, 2020
Jack Bonaventura è qui!#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/TQYFCknn5b
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