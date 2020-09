Усиление перед ЛЧ: Аталанта арендовала защитника Пиччини у Валенсии

"Аталанта" объявила о переходе в команду защитника "Валенсии" Кристиано Пиччини. "Лос Чес" отдали 27-летнего исполнителя в аренду с правом последующего выкупа.

Отметим, что почти всю прошлую кампанию он пропустил из-за травмы колена – в его активе всего 2 поединка в рамках Ла Лиги.

???? @crispiccini è un nuovo giocatore dell'Atalanta! Benvenuto Cristiano! ????????????



Cristiano #Piccini is a new #Atalanta player! ???? Welcome Cristiano! ????????



???? https://t.co/d0Ulw5cN0E#WelcomePiccini #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/MQJKVbXX4y