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Михайлович: После 3 курсов химии и трансплантации костного мозга COVID-19 – это как глоток прохладной воды
Тренер сравнил коронавирус с лейкемией
Наставник "Болоньи" Синиша Михайлович отметил, что COVID-19 можно сравнить с глотком прохладной воды, если проводить параллели между инфекцией и борьбой с лейкемией. Цитирует Михайловича Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
"После того, что я испытал с июля по январь прошлого года, шесть месяцев ежедневной борьбы с лейкемией, в больнице и вне ее, три курса химиотерапии и трансплантации костного мозга, COVID-19 подобен глотку прохладной воды".
"У меня не было никаких симптомов, поэтому, если бы я не прошел тест, то я бы даже не заметил, что инфицирован. Это не означает, что болезни не существует, это не грипп. Те, кто отрицают, что вирус смертельный, просто игнорируют реальность и не уважают тех, кто умер, пострадал или потерял близких".
"Я – Терминатор или супергерой Marvel? Давайте не будем о кино – за 15 дней на карантине я посмотрел штук 50 фильм. Я – простой человек с сильным характером и организмом, который сражается. Возможно, это не всем дано".