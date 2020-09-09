Михайлович: После 3 курсов химии и трансплантации костного мозга COVID-19 – это как глоток прохладной воды

Наставник "Болоньи" Синиша Михайлович отметил, что COVID-19 можно сравнить с глотком прохладной воды, если проводить параллели между инфекцией и борьбой с лейкемией. Цитирует Михайловича Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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"После того, что я испытал с июля по январь прошлого года, шесть месяцев ежедневной борьбы с лейкемией, в больнице и вне ее, три курса химиотерапии и трансплантации костного мозга, COVID-19 подобен глотку прохладной воды".

"У меня не было никаких симптомов, поэтому, если бы я не прошел тест, то я бы даже не заметил, что инфицирован. Это не означает, что болезни не существует, это не грипп. Те, кто отрицают, что вирус смертельный, просто игнорируют реальность и не уважают тех, кто умер, пострадал или потерял близких".